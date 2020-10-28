التأمينات الاجتماعية تعلن طرح 5 دورات مجانية عن بعد للرجال والنساء

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تعلن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن طرح (5) دورات تدريبية عن بعد (مجاناً) للرجال والنساء عن (نظام التأمينات الاجتماعية)، خلال شهر نوفمبر 2020م حسب المواعيد التالية:
– الدورة الأولى
موعد الدورة: الإثنين 1442/3/16هـ (الموافق 2020/11/2م) من 8:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً.
– الدورة الثانية
موعد الدورة: الإثنين 1442/3/23هـ (الموافق 2020/11/9م) من 8:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً.
– الدورة الثالثة
موعد الدورة: الإثنين 1442/4/1هـ (الموافق 2020/11/16م) من 8:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً.
– الدورة الرابعة
موعد الدورة: الإثنين 1442/4/8هـ (الموافق 2020/11/23م) من 8:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً.
– الدورة الخامسة
موعد الدورة: الإثنين 1442/4/15هـ (الموافق 2020/11/30م) من 8:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً.
ملاحظات:
– جميع الدورات مجانية (عن بعد) وتقام باللغة العربية.
– مواعيد جميع الدورات من 8:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً.
– يمكنك معرفة رقم اشتراك المرشح في التأمينات الاجتماعية عبر حساب المشترك في تطبيق تأميناتي أو موقع التأمينات الالكتروني.
– عدم اكتمال البيانات سيؤدي إلى استبعاد الطلب.
– العدد محدود في الدورة التدريبية
– سيتم التواصل مع المرشح عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني قبل انعقاد الدورة بأسبوع على الأقل وذلك لتأكيد القبول من عدمه.
طريقة التسجيل:
يبدأ التسجيل من اليوم الثلاثاء 1442/3/10هـ من خلال تعبئة النموذج على الرابط: https://bit.ly/30eW1FL
تفاصيل أكثر:
https://www.wadhefa.com/job_a…
Source wadhefa
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