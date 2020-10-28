التأمينات الاجتماعية تعلن طرح 5 دورات مجانية عن بعد للرجال والنساء

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تعلن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن طرح (5) دورات تدريبية عن بعد (مجاناً) للرجال والنساء عن (نظام التأمينات الاجتماعية)، خلال شهر نوفمبر 2020م حسب المواعيد التالية:

– الدورة الأولى

موعد الدورة: الإثنين 1442/3/16هـ (الموافق 2020/11/2م) من 8:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً.

– الدورة الثانية

موعد الدورة: الإثنين 1442/3/23هـ (الموافق 2020/11/9م) من 8:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً.

– الدورة الثالثة

موعد الدورة: الإثنين 1442/4/1هـ (الموافق 2020/11/16م) من 8:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً.

– الدورة الرابعة

موعد الدورة: الإثنين 1442/4/8هـ (الموافق 2020/11/23م) من 8:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً.

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– الدورة الخامسة

موعد الدورة: الإثنين 1442/4/15هـ (الموافق 2020/11/30م) من 8:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً.

ملاحظات:

– جميع الدورات مجانية (عن بعد) وتقام باللغة العربية.

– مواعيد جميع الدورات من 8:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً.

– يمكنك معرفة رقم اشتراك المرشح في التأمينات الاجتماعية عبر حساب المشترك في تطبيق تأميناتي أو موقع التأمينات الالكتروني.

– عدم اكتمال البيانات سيؤدي إلى استبعاد الطلب.

– العدد محدود في الدورة التدريبية

– سيتم التواصل مع المرشح عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني قبل انعقاد الدورة بأسبوع على الأقل وذلك لتأكيد القبول من عدمه.

طريقة التسجيل:

يبدأ التسجيل من اليوم الثلاثاء 1442/3/10هـ من خلال تعبئة النموذج على الرابط: https://bit.ly/30eW1FL

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

Source wadhefa

