فال العربية تعلن وظائف للجنسين في عدة مناطق لحملة كافة المؤهلات

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تعلن شركة فال العربية عن طرح وظائف للسعوديين والسعوديات حديثي التخرج من حملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية فما دون، للعمل في مناطق متفرقة بالمملكة برواتب ومميزات عالية، على النحو التالي:

– مهندس تكييف

المتطلبات: شهادة هندسة ميكانيكية أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).

– مهندس أو فني كيميائي

المتطلبات: شهادة في مجال (الهندسة الكيميائية، الكيمياء) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

– مهندس أو فني سلامة

المتطلبات: شهادة في الهندسة أو شهادة أوشا أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).

– مشغل مرافق

المتطلبات: شهادة الدبلوم أو الثانوية (يشترط وجود خبرة).

– فني تبريد وتكييف

المتطلبات: شهادة دبلوم تبريد وتكييف (لا يشترط الخبرة).

– فني كهرباء

المتطلبات: شهادة دبلوم كهرباء (لا يشترط الخبرة).

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– سائق نقل ثقيل

المتطلبات: توفر رخصة نقل ثقيل (لا يشترط مؤهل محدد أو خبرة).

– مشغل معدات ثقيلة

المتطلبات: خبرة لا تقل عن سنتين (لا يشترط مؤهل محدد).

نبذة عن الشركة:

فال العربية شركة سعودية عريقة تأسست في عام 1979م وحائزة على جوائز في مجال توفير مجموعة واسعة من المعدات والخدمات للعملاء التجاريين والصناعيين في أكثر من 15 موقعاً في جميع أنحاء المملكة،تقدم الشركة خدمات الصيانة لمختلف شركات النفط والغاز الرئيسية في المملكة بالإضافة إلى خدمات أخرى في مجال الطاقة والبناء والسقالات وتوريد خدمات القوى العاملة الصناعية وأعمال الترميم والإصلاح المتعلقة بالمصافي ومحطات الغاز والنفط في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع تحديد مسمى الوظيفة ومنطقة الإقامة، في موعد أقصاه غداً الأربعاء 1442/3/11هـ (الموافق 2020/10/28م).

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

Source wadhefa

