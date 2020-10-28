قطاع الكاميرات في سامسونج يتجه لتصنيع كاميرات الهواتف منخفضة الميزانية

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ذكرت تقارير صحفية، أن قطاع إنتاج الكاميرات في شركة سامسونج والمعروف باسم ” Samsung Electro-Mechanics”، يتجه إلى تطوير وتصنيع كاميرات الهواتف منخفضة الميزانية وذات المواصفات الضعيفة. وذلك في خطوة مغايرة من الشركة الكورية عن النهج الذي اتبعته خلال السنوات الطويلة الماضية.

كان قطاع الكاميرات في سامسونج يقوم بتطوير وتصنيع كاميرات الهواتف الراقية، ثم مؤخرًا حصلت هواتف الفئة المتوسطة على حصتها.

يقع قطاع تطوير الكاميرات Samsung Electro-Mechanics تحت مظلة الشركة الأم كما هو الحال لقطاع تطوير الهواتف والأجهزة الذكية Samsung Electronics.

ويبدو أنه سيسهم بتحويل هواتف الفئة المنخفضة لتكون منافسة بالسوق، كونه يمثل أحد أبرز مُصنعين ومطورين تقنيات وعتاد الكاميرات بالعالم.

وبينما يبدو الأمر مميزًا لمحبي هواتف سامسونج والباحثين عن كاميرات جيدة بسعر منخفض، إلا أن هذه الخطوة ستجعل من قطاع الكاميرات في العملاقة الكورية يقفز قفزة نوعية في معدل المبيعات، كون الشركة تبيع أكثر من 300 مليون هاتف سنويًا في جميع الفئات ما يعني تزويدها لكاميرات جميع هذه الهواتف على عكس الفترة السابقة عندما كانت تزود تلك الكاميرات للهواتف الراقية والتي لا تزيد مبيعاتها عن خمس هذه الكمية سنويًا.

يُذكر أنه لايمكن توقع تزويد هواتف الفئة المنخفضة بأحدث التقنيات، فربما تعيد سامسونج تدوير كاميرات الهواتف الرائدة القديمة وتقنياتها لذلك.

وفي نفس الوقت، ربما لن تساهم هذه الخطوة بالكثير من صافي الربح للشركة، رغم الزيادة الكبيرة المتوقعة للمبيعات.

Source tech-wd

