“الزكاة والدخل” تعرّف بمبادرة الإعفاء من الغرامات

︎ :

.



كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أمس (الثلاثاء)، عن بدء العمل بمبادرة الإعفاء من الغرامات، والتي تستمر حتى الخميس 31 ديسمبر 2020.

وتشمل مبادرة الإعفاء من الغرامات اعتراضات المكلفين القائمة بالفعل لدى الهيئة على فرض غرامات التأخر في التسجيل.

Advertisements

ومثلت “الهيئة” بحالة إعفاء شركة كان لديها اعتراض قائم قبل 30 سبتمبر 2020 في “الهيئة”، على فرض غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت أنه، وضمن مزايا المبادرة، تم إعفاء الشركة من غرامة التأخر في التسجيل، وتوثيق التنازل عن الاعتراض وفق الإجراءات المعتمدة لذلك.

وأتاحت الهيئة مزيدا من التفاصيل على الرابط https://bit.ly/3o9Tk2B .

Source akhbaar24.argaam

