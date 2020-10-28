السعودية اليوم / موريتانيا تسجل ثلاثة إصابات جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ثلاثة إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة الموريتانية اليوم أن إجمالي حالات الوفيات استقر عند 163 حالة.

// انتهى //

07:04ت م

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نواكشوط 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسسجّلت موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ثلاثة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7680 إصابة.وأوضحت الصحة الموريتانية اليوم أن إجمالي حالات الوفيات استقر عند 163 حالة.// انتهى //07:04ت م0009

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