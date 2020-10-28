السعودية اليوم / الصحف السعودية



الرياض 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

- خادم الحرمين الشريفين: التمكين الاقتصادي لـ«الشباب والمرأة» من أولويات سياسات مجموعة العشرين

- المملكة تستنكر الرسوم المسيئة وترفض الربط بين الإسلام والإرهاب.

- المملكة تؤكد دعمها للحل السياسي في اليمن وحقوق الفلسطينيين.

- وزير الخارجية:المملكة والسنغال حريصتان على أمن واستقرار المنطقة.

- أمير تبوك يثمن دور الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمنطقة.

- 500 ألف ريال لذوي المتوفين من

- «اعتماد» تفعل خدمة أوامر الإركاب بالتعاون مع الخطوط

- إطلاق استراتيجية لتوفير مليون فرصة عمل في قطاع السياحة السعودي حتى عام 2030.

- تدمير طائرة «مفخخة» أطلقها الحوثي باتجاه المملكة.

- نجاح أكبر برنامج للجينوم في توثيق 7500 متغير للأمراض الوراثية والجينية بالمملكة.

- الاتحاد الأوروبي يحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية حدوث تسرب من صافر

- الهند تتجه للنفط السعودي وتستغني عن الإيراني.

// يتبع //

06:14ت م

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الرياض 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :- خادم الحرمين الشريفين: التمكين الاقتصادي لـ«الشباب والمرأة» من أولويات سياسات مجموعة العشرين- المملكة تستنكر الرسوم المسيئة وترفض الربط بين الإسلام والإرهاب.- المملكة تؤكد دعمها للحل السياسي في اليمن وحقوق الفلسطينيين.- وزير الخارجية:المملكة والسنغال حريصتان على أمن واستقرار المنطقة.- أمير تبوك يثمن دور الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمنطقة.- 500 ألف ريال لذوي المتوفين من كورونا في القطاع الصحي.- «اعتماد» تفعل خدمة أوامر الإركاب بالتعاون مع الخطوط السعودية - إطلاق استراتيجية لتوفير مليون فرصة عمل في قطاع السياحة السعودي حتى عام 2030.- تدمير طائرة «مفخخة» أطلقها الحوثي باتجاه المملكة.- نجاح أكبر برنامج للجينوم في توثيق 7500 متغير للأمراض الوراثية والجينية بالمملكة.- الاتحاد الأوروبي يحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية حدوث تسرب من صافر- الهند تتجه للنفط السعودي وتستغني عن الإيراني.// يتبع //06:14ت م0003

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.