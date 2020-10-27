شكرا لمتابعة خبر عن طريقة تفادي مشكلات تحويل الأموال عند تجديد الإقامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت منصة أبشر، اليوم الثلاثاء، كيفية تفادي المشكلات المتعلقة بتحويل المبالغ المالية المطلوب سدادها لخدمة تجديد الإقامة التي تقدمها.

وأشارت المنصة أنه في حالة عدم وصول المبالغ المالية المقرر سدادها بشأن خدمة تجديد الإقامة؛ يمكن للمستفيد التواصل مع البنك الذي يتعامل معه؛ للتأكد من عدم وصول المبلغ إلى منصة أبشر.

وأكدت أنه يمكن للمستفيد استرداد المبلغ الذي تم دفعه، وإعادة سداد خدمة تجديد الإقامة لمدة 24 شهرًا مع الغرامة (إن وُجدت).