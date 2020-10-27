شكرا لمتابعة خبر عن «النمر» يوضح طرق إنزال الضغط المرتفع دون أدوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشف الدكتور خالد النمر؛ استشاري أمراض القلب، أنه يمكن إنزال الضغط المرتفع بطرق غير الأدوية. كشف الدكتور خالد النمر؛ استشاري أمراض القلب، أنه يمكن إنزال الضغط المرتفع بطرق غير الأدوية. وورد تساؤلا للنمر من متابع يقول: " س: هل هناك اشياء غير الادويه تساهم في انزال الضغط المرتفع؟؟". وأجاب "النمر" : " ج: الحمية عن الملح الرياضة انزال الوزن تناول الخضروات والفاكهة عدم الاكثار من القهوة ايقاف التدخين والكحوليات".

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