شكرا لمتابعة خبر عن سعد القحطاني: وسائل التدفئة في الشتاء تسبب العديد من المخاطر(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح العميد الدكتور سعد القحطاني، اليوم الثلاثاء، أبرز المخاطر في موسم الشتاء والأمطار.

وقال القحطاني : " تكثر الأمطار والحرارة تقل في الشتاء لذلك يلجأ الناس لأستخدام وسائل التدفئة مثل الحطب، وهذه تسبب مشاكل كثيرة، مثل الاختناق والحرائق ".

وأضاف : نأمل من الجميع أن يأخذون بالأحتياطات اللازمة، والمجتمع صار لديه وعي ويتبعون وسائل الوقاية، يجب أن يكون لدينا احتياطات سلامة في البيت والعمل.

وتابع : في البيت هناك مخاطر لأستخدام وسائل التدفئة فيجب أن تكون ذات جودة عالية حتى لاتتسبب في مخاطر.

وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي، قد أوضحت أن العقوبات المتخذة في حال عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء إشعال النار في الصحاري.

وجاء ذلك ببالتزامن مع دخول موسم الشتاء، وتزايد الرحلات البرية و«الكشتات» وما يلحقها من إشعال للنار في الجلسات البرية للتدفئة.

وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي أن العقوبات متمثلة في الغرامة المالية تتراوح بين 500 ريال إلى 50 ألف ريال، إضافة إلى إصلاح الأضرار الناتجة عن المخالفة.