شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العميد خالد العتيبي يوضح طريقة التخلص من مخلفات حريق تنومة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف مدير إدارة السلامة بالدفاع المدني، العميد الدكتور خالد العتيبي، عن طريقة التخلص من مخلفات حريق تنومة.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية: "ننصح ونتمنى ألا يتم حرق المخلفات في المزارع"، مشيرًا إلى أربعة ضوابط يجب اتخاذها إذا استدعت الحاجة حرقها.

وأشار إلى أن اللائحة شملت عدة ضوابط وهي:" إبلاغ الدفاع المدني قبل الحرق، ألا يكون هناك رياح أثناء الحرق، أن يحتفظ المزارع بطفايات حريق ومراقبة عملية الحرق، أن يتم الحرق بكميات بسيطة" .

وأكد أن الدفاع المدني لا يزال مستمر في عمليات الرصد والمسح والمراقبة لحريق تنومة، موضحًا أن حجم الحريق بدأ بـ 500م * 500 م، وتوسع إلى 3000 م * 1500 م بسبب الرياح.

واندلع الحريق في جبل غلامة بتنومية قبل نحو خمسة أيام على مساحة واسعة من الحشائش والنباتات، في حين باشرت فرق الدفاع المدني وفرق تطوعية وطائرات من أرامكو محاولات إخماد الحريق.