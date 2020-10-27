شكرا لمتابعة خبر عن أمير نجران يكشف عن نسبة توطين القطاع الخاص في المنطقة ويصفها بـ "الخجولة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

كشف أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، عن نسبة توطين القطاع الخاص، وصفها بالنسبة الخجولة.

وأبدى أمير جازان أسفه لتوفر وظائف شاغرة بالمنطقة دون شغلها، مؤكدا أنه على يقين بحماس شباب وفتيات المنطقة.

وأشار ابن مساعد إلى ضرورة العمل على رفع نسبة التوطين في المنطقة، من خلال أعمال لجنة التوطين وجهودها، حيث سجلت منطقة نجران توطين القطاع الخاص بنسبة 12 % فقط، والتي وصفها بالنسبة الخجولة.

وأشاد أمير جازان بحماس شباب وفتيات المنطقة لاستغلال الفرص الوظيفية المتاحة، لافتا إلى أنه يرى حلقة غير تامة بين الجهات الطالبة والباحثين عن عمل.