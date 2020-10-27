بالفيديو.. طبيبة تنشئ أول عيادة للحمية بجازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): قررت طبيبة، إنشاء أول عيادة للحمية بجازان لتعزيز مفهوم التغذية السليمة، ممارسة قررت طبيبة، إنشاء أول عيادة للحمية بجازان لتعزيز مفهوم التغذية السليمة، ممارسة الرياضة بشكل يومي. وقالت الطبيبة لقناة " الإخبارية " إن الهدف من الحمية هي الوقاية من الأمراض، واتباع نظام غذائي صحي ومفيد للجسم. وأضاقت : المنطقة كانت بحاجة إلى عيادة للتغذية السليمة لذلك فكرت في افتتاح العيادة مؤكدة أنها تطلب من كل شخص التحاليل اللازمة لإعطاءه النظام الغذائي المناسب له.

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