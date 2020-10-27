شكرا لمتابعة خبر عن خطوات خدمة تصاريح السفر الإستثنائية عبر "أبشر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الثلاثاء خطوات خدمة تصاريح السفر الإستثنائية المتاحة عبر منصة " أبشر " الإلكترونية . أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الثلاثاء خطوات خدمة تصاريح السفر الإستثنائية المتاحة عبر منصة " أبشر " الإلكترونية . وأكدت " الجوازات " أنه يمكن إتباع الخطوات التالية : 1- الدخول على حسابك في " أبشر" . 2- من أيقونة خدماتي أنقر على " خدمات " . 3- اختيار الجوارزات 4- اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات . 5- اختيار " طلب جديد " . 6- اختيار المنطقة " المديرية العامة للجوازات " 7- اختيار نوع التصريح وإرفاق المستندات المطلوبة .

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