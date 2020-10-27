«أبشر» تنوِّه بتفادي مشكلات تحويل الأموال عند تجديد الإقامة

يمكن للمستفيد التواصل مع البنك أولًا..
أوضحت منصة أبشر طريقة تفادي المشكلات المتعلقة بتحويل المبالغ المالية المطلوب سدادها لخدمة تجديد الإقامة التي تقدمها.
وأضافت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أنه في حالة عدم وصول المبالغ المالية المقرر سدادها بشأن خدمة تجديد الإقامة؛ يمكن للمستفيد التواصل مع البنك الذي يتعامل معه؛ للتأكد من عدم وصول المبلغ إلى منصة أبشر.
كما يمكن للمستفيد استرداد المبلغ الذي تم دفعه، وإعادة سداد خدمة تجديد الإقامة لمدة 24 شهرًا مع الغرامة (إن وُجدت).
جاء ذلك ردًا من المنصة على تساؤل أحد المستفيدين الذي قال فيه، حاولت 4 مرات الدخول لخدمة تجديد إقامة عاملتي المنزلية عبر منصة أبشر وإلى الآن المبلغ لم يصل المنصة مع العلم أنه تم خصمه من حسابي البنكي.
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