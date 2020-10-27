

الشقيق 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس

أطلق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، مبادرة "توطين مهنة الصيد" بمرفأ الصيادين في مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب، والتي تستهدف تدريب 560 شاباً بنسبة 112% .

واستمع معاليه ، خلال زيارته للمرفأ ، لشرح مفصل عن المشروع الذي قامت بإنشائه الشركة

ونفذ المشروع وفقاً لمعايير تدعم الصيادين في المنطقة وخدمتهم، والمساهمة في تطوير منطقة المشروع، وتهيئتها بشكل كامل، للتيسير على الصيادين خلال أداء عملهم .

ويضم المرفأ، منطقة للخدمات اللوجستية، ويتسع لنحو 120 قارب صيد ويحتوي على مبانٍ مجهزة للثروة السمكية وحرس الحدود، وأجهزة مراقبة، ومحطة تعبئة وقود بجميع ملحقاتها، ورصيف مع منحدر لتنزيل القوارب إلى البحر، وعوامات لركن القوارب، وكاسر أمواج مدعم بالإنارة يمتد على طول حدود المشروع .

// انتهى//

18:42ت م

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الشقيق 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسأطلق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، مبادرة "توطين مهنة الصيد" بمرفأ الصيادين في مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب، والتي تستهدف تدريب 560 شاباً بنسبة 112% .واستمع معاليه ، خلال زيارته للمرفأ ، لشرح مفصل عن المشروع الذي قامت بإنشائه الشركة السعودية للكهرباء ضمن مبادرة الشركة وبرامجها للمسؤولية الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة، وتم تطويره بالتنسيق مع برنامج الثروة السمكية التابع لوزارة البيئة والزراعة والمياه.ونفذ المشروع وفقاً لمعايير تدعم الصيادين في المنطقة وخدمتهم، والمساهمة في تطوير منطقة المشروع، وتهيئتها بشكل كامل، للتيسير على الصيادين خلال أداء عملهم .ويضم المرفأ، منطقة للخدمات اللوجستية، ويتسع لنحو 120 قارب صيد ويحتوي على مبانٍ مجهزة للثروة السمكية وحرس الحدود، وأجهزة مراقبة، ومحطة تعبئة وقود بجميع ملحقاتها، ورصيف مع منحدر لتنزيل القوارب إلى البحر، وعوامات لركن القوارب، وكاسر أمواج مدعم بالإنارة يمتد على طول حدود المشروع .// انتهى//18:42ت م0197

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / وزير " البيئة " يطلق مبادرة "توطين مهنة الصيد" بمرفأ الصيادين في الشقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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