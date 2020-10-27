السعودية اليوم / وزير المالية اللبناني يستقبل السفير الألماني لدى لبنان



بيروت 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني اليوم في بيروت سفير المانيا لدى لبنان اندرياس كيندل.

وجرى خلال اللقاء البحث في التعاون بين البلدين والدعم الألماني للبنان.

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18:19ت م

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