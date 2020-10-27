السعودية اليوم / رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني يستقبل سفير المملكة لدى الخرطوم



الخرطوم 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس

استقبل رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني المهندس هاشم صلاح حسن مطر اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وأكد السفير جعفر خلال اللقاء ضرورة تطوير التعاون المشترك في المجال الاقتصادي والتجاري، وتفعيل المجالس المشتركة وتنشيط التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، بجانب إزالة معوقات الاستثمار، والاستفادة من الفرص المتاحة ودعم جهود تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتقديم جميع المساعدات والتسهيلات المطلوبة لرجال الأعمال بالبلدين، بما يضمن تطوير علاقات القطاع الخاص بالبلدين.

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18:09ت م

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