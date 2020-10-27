السعودية اليوم / المجلس المحلي بمحافظة الطوال يعقد جلسته الثانية



الطوال ١٠ ربيع الأول ١٤٤٢ الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠ م واس

عقد المجلس المحلي بمحافظة الطوال، اليوم، جلسته الثانية في دورته الثانية لهذا العام برئاسة المحافظ رزاح الدوسري وحضور أعضاء المجلس ومديري الدوائر الحكومية وأعضاء المجلس .

واستعرض المجلس جدول أعمال الجلسة، منها مناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة والمشروعات القائمة والمتعثرة والخطط المستقبلية.

// انتهى//

17:12ت م

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