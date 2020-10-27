شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج: 3 أيام عزل للمعتمرين القادمين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل
• الإقامة في فنادق لا تقل عن 3 نجوم وفق إجراءات احترازية
كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو بن رضا مداح، عن أن المعتمرين القادمين من الخارج سيكون سكنهم في فنادق لا تقل عن 3 نجوم لانهم سيكونون في عزل لمدة 3 أيام ويجب ان يكون السكن وفق اشتراطات وإجراءات احترازية حفاظاً على سلامة المعتمرين.
جاء ذلك في ورشة العمل الافتراضية التي تنظمها غرفة مكة المكرمة التجارية الان تحت عنوان " التعريف بأنظمة العمرة الاستثنائية ".
وأشار إلى أن العودة التدريجية في مرحلتها الثالثة سيطبق فيها كافة الإجراءات حتى انتهاء الجائحة ، لافتاً الى ان المعتمرين القادمين من الخارج سيطبق عليهم اشتراطات وقائية منذ قدومهم حتى مغادرتهم الى بلدانهم بعد أداء مناسك العمرة.
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