شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام": ميليشيا الحوثي تزرع الألغام في جميع المناطق السكنية والان نبدء بالتفاصيل

قال أسامة القصيبي مدير عام مشروع مسام لتطهير الاراضي اليمنية من الالغام، إن مليشيا الحوثي الإجرامية تستغل الفرص التي تتاح لها بزراعة الألغام والعبوات الناسفة بشكل عاجل وسريع وفي جميع المناطق الآهلة بالسكان غير آبهة بالقوانين الدولية وتقارير الأمم المتحدة.

وأضاف إن فريق مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام انتزع 1,550 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر، ليصبح إجمالي ما تم نزعه منذ بدء المشروع 194,017 لغمًا.