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أمير نجران يبدي أسفه على نسبة التوطين المخجلة: الحلقة غير تامة
أكد أن متابعات الخليج 365 يفوق بمواطنته على الآخر فضلًا عن كفاءته
متابعات الخليج 365 - الرياض
شدد أمير نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على ضرورة العمل على رفع نسبة التوطين في المنطقة، من خلال أعمال لجنة التوطين وجهودها.
وقال أمير نجران خلال رئاسته اللجنة الإشرافية العليا للتوطين بالمنطقة : إنني أبدي أسفي هنا على توفر 45 وظيفة شاغرة بالمنطقة، دون شغلها، وأنا على يقين بحماس شباب وفتيات المنطقة، إلا أنني أرى حلقة غير تامة بين الجهات الطالبة والباحثين عن العمل، وهو ما سوف نعمل عليه بجدية خلال هذه الفترة.
وتابع أمير نجران : لقد وقفت على أعمال لجنة التوطين وجهودها، حيث سجلت منطقة نجران توطين القطاع الخاص بنسبة ۱۲ في المائة فقط، وهي بلا شك نسبة خجولة، تستدعي جميعًا العمل بكل طاقاتنا لفرض التوطين، فالمواطن يفوق بمواطنته على الآخر فضلًا عن كفاءته.
واستعرض الاجتماع أهداف اللجنة تقريرًا إحصائيًا عن التوظيف والتوطين بالمنطقة، من قبل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ومعهد ريادة الأعمال لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة “ريادة”.
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