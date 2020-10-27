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فيديو.. خطأ فادح آخر لـ جو بايدن في الوقت الحرج
يعزز من نظرية إصابته بالخرف
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
ارتكب المرشح الديموقراطي، جو بايدن، خطأً فادحًا خلال مقابلة تلفزيونية قبل قليل، حيث أخطأ في توصيف زوج كامالا هاريس قائلًا إنه زوجة مرشحة الحزب الديمقراطي لمنصب نائبة للرئيس.
ويأتي هذا الخطأ الفادح، في أيام حرجة من سير العملية الانتخابية الأمريكية، لاسيما وأنه ليس الخطأ الأول الذي يشكك في قدرات بايدن المعرفية، فبالأمس نسي المرشح الديموقراطي اسم الرئيس الأمريكي الذي يترشح أمامه قائلًا اسم جورج بوش بدلًا من ترامب، وقد كانت زوجته بجواره في مقابلة أمس، وظلت تهمس له بالاسم الصحيح حتى أدرك خطأه وصححه.
وسخر ترامب من ذلك قائلًا: لا أعرف ما إذا كان يجب أن أشعر بالإهانة أم أسعد بذلك، لكن أعتقد أنه مُهين نوعًا ما.
أخطاء جو بايدن الفادحة
وأجاب بايدن اليوم عن سؤال حول الجهد الذي بذلته المرشحة لمنصب نائب الرئيس خلال الأسبوع الأخير قبل الانتخابات قائلًا: زوجتي جيل، كما تعلمون، ودوغ إمهوف، زوجة كامالا، كانتا موجودتين هناك.
ويُذكر أن ترامب كثيرًا ما اتهم بايدن، 77 عامًا بانخفاض قدراته المعرفية وإصابته بالخرف، وقد بدا ذلك في الأيام الأخيرة من تكثيف ظهوره الإعلامي بسبب الحملة الانتخابية الأمريكية، وقد نسي ذات مرة اسم سناتور، كما أخطأ في المنصب الذي يترشح له قائلًا إنه مجلس الشيوخ بدلًا من رئاسة الولايات المتحدة.
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