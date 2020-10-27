6 فوائد صحية مدهشة لإضافة الشمر إلى نظامك الغذائي

2020-10-27

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يتميز الشمر برائحته المميزة وهو من النباتات الشائع استخدامها سواء في الطهي من خلال إضافته إلى عشرات الأطعمة مثل الخبز والسلطات، أو في الاستخدامات الطبية أيضًا.

وبحسب موقع Daily Health Post فإن هناك دراسات عديدة أثبتت أن الشمر له العديد من الفوائد الصحية، وقد استخدمته العصور القديمة لتهدئة مشاكل الجهاز الهضمي ومضغه بعد الوجبات كمعطر منعش للنفس، وهذه أبرز فوائده.

1- مكافحة الشيخوخة

من المصادر الطبيعية لفيتامين B المهم للعناية بالبشرة، حيث يعزز من تكوين الكولاجين والحفاظ على الجلد مشدودًا مع تقدم العمر، وقد خلصت دراسة نشرت عام 2012 في المجلة الألمانية Die Pharmazie إلى أن الشمر يمتلك تأثيرات محتملة لمكافحة الشيخوخة.

2- مقاومة السرطان

يحتوي الشمر على مادة مغذية طبيعية مضادة للالتهابات تسمى أنيثول والتي من المعروف أن لها خصائص مضادة للسرطان، وبالإضافة إلى ذلك، ترتبط النظم الغذائية الغنية بالألياف بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، مما يجعل الشمر خيارًا ذكيًا لإضافته لنظامك الغذائي.

3- تهدئة المغص

هناك أدلة على أن الشمر قد يكون بمثابة طارد للغازات التي تتكون في الجهاز الهضمي، ويستخدم في الكثير من الثقافات للمساعدة في تهدئة الأطفال المصابين بالمغص متى سمح سنهم بذلك.

4- تخفيف تقلصات الدورة الشهرية

في حين أن معظم النساء يتعاملن مع ذلك الألم الشهري عن طريق الأدوية والمسكنات إلى أن الشمر وهو مكون طبيعي له نفس النتائج أأمن على أعضاء الجسد؛ لأنه مضاد للتشنج مما يؤدي إلى استرخاء العضلات.

5- التحكم في الوزن

يمكن استخدام الشمر كمثبط طبيعي للشهية، فهو مصدر كبير للألياف الغذائية كما يعزز من عملية الأيض ويقلل احتباس الماء ويساعد على إذابة رواسب الدهون في مجرى الدم.

6- منع هشاشة العظام

يمكن أن يكون لتناول بذور الشمر تأثير مفيد على كثافة العظام، وفقًا لدراسة نشرت عام 2012 في مجلة Molecular Medicine عن طريق حماية العظام من الآثار الضارة للتقدم في العمر.



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