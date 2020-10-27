فيديو.. التحالف يضبط نصف طن مخدرات قادمة للحوثيين بإشراف حزب الله

2020-10-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن توجيه ضربة للحوثيين بميناء عدن اليوم الثلاثاء، بعد إحباط تهريب شحنة مخدرات قادمة من البرازيل برعاية ودعم حزب الله بحسب قناة العربية.

ضربة للحوثيين بميناء عدن

ووفقًا لـ”العربية” فإن تحالف دعم الشرعية، ومن خلال تنسيق أمني دقيق، تم إحباط تهريب شحنة مخدرات، قادمة من البرازيل إلى ميناء عدن، تلك الشحنة التي تم إخفاؤها داخل إحدى الحاويات، والتي تحمل كمية من السكر، ليوجه التحالف ضربة قاصمة للحوثيين وحزب الله.

وتشمل الشحنة كمية من المخدرات، تقدر بنصف طن من (الكوكايين والهروين)، وحسب معلومات نقلتها “العربية”، فإنّ كمية المخدرات كانت في طريقها للميليشيا الحوثية، وبإشراف من حزب الله الإرهابي.

انتشار المخدرات

وفي يوليو الماضي، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الشرق الأوسط” عن الانتشار الكبير للمخدرات في العاصمة اليمنية صنعاء والمدن الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، ضبطت الأجهزة الأمنية في الحكومة الشرعية أطنانًا من المخدرات كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

في السياق نفسه، نقلت “الشرق الأوسط” عن مسؤول أمني في إدارة مكافحة المخدرات الخاضعة للميليشيات في صنعاء قوله إن المخدرات باتت من أهم الوسائل التي تعتمدها إيران لتمويل الحوثيين.



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