، 400 سيدة يجرين الكشف عن سرطان الثدي بحملة "الفحص المبكر وعي" ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
شهد المعرض الخاص بالحملة التوعوية عن سرطان الثدي التي أطلقها مركز عبداللطيف للكشف المبكر التابع للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تحت عنوان "الفحص المبكر وعي" إقبالًا ملحوظًا من السيدات .
وبلغ عدد الحالات التي استقبلها المعرض 400 حالة أجريت لهم خدمة الفحص المبكر عن سرطان الثدي من خلال غرف الفحص السريرية التي تعقم بشكل مستمر بعد كل مراجعة، وذلك وفق الطاقة الاستيعابية للمعرض وبحسب الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل وزارة الصحة لضمان صحة وسلامة السيدات والحرص على التباعد الاجتماعي في المعرض المقام في مركز المملكة التجاري والذي يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي.
فيما بلغ عدد الحالات التي تم تحويلها إلى المركز لعمل الفحص بأشعة الماموغرام 95 حالة وذلك للتأكد من الحالة، حيث يمتلك مركز عبداللطيف للكشف المبكر أحدث الوسائل للكشف المبكر والمتمثلة في الأجهزة الطبية المتخصصة وعيادات الكشف المتنقلة والمزودة بأحدث الأجهزة والمعايير الطبية، يقودها كوادر من ذوي الاختصاص.
ويضم المعرض ركنًا تعريفيًا وتثقيفيًا يهدف إلى نشر الوعي حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ومسبباته وطرق الوقاية منه وزيادة معدلات الفحص المبكر وتصحيح المعلومات الخاطئة والمنتشرة بين السيدات فأشعة الماموجرام لا تسبب السرطان بل فائدتها تكمن في التأكد من الحالة المشتبه بها وتدارك الوضع في وقت مبكر مما يرفع نسبة الشفاء إلى 95%.
. ويمكن للراغبات في الكشف المبكر حجز موعد بالاتصال على هاتف المركز0112935945، أو عن طريق الموقع الإلكترونيhttps://www.saudicancer.org/index.php/2020
27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442 05:21 PM
من خلال معرض يضم غرف الفحص السريرية معقمة بشكل مستمر بعد كل مراجعة
شهد المعرض الخاص بالحملة التوعوية عن سرطان الثدي التي أطلقها مركز عبداللطيف للكشف المبكر التابع للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تحت عنوان "الفحص المبكر وعي" إقبالًا ملحوظًا من السيدات .
وبلغ عدد الحالات التي استقبلها المعرض 400 حالة أجريت لهم خدمة الفحص المبكر عن سرطان الثدي من خلال غرف الفحص السريرية التي تعقم بشكل مستمر بعد كل مراجعة، وذلك وفق الطاقة الاستيعابية للمعرض وبحسب الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل وزارة الصحة لضمان صحة وسلامة السيدات والحرص على التباعد الاجتماعي في المعرض المقام في مركز المملكة التجاري والذي يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي.
فيما بلغ عدد الحالات التي تم تحويلها إلى المركز لعمل الفحص بأشعة الماموغرام 95 حالة وذلك للتأكد من الحالة، حيث يمتلك مركز عبداللطيف للكشف المبكر أحدث الوسائل للكشف المبكر والمتمثلة في الأجهزة الطبية المتخصصة وعيادات الكشف المتنقلة والمزودة بأحدث الأجهزة والمعايير الطبية، يقودها كوادر من ذوي الاختصاص.
ويضم المعرض ركنًا تعريفيًا وتثقيفيًا يهدف إلى نشر الوعي حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ومسبباته وطرق الوقاية منه وزيادة معدلات الفحص المبكر وتصحيح المعلومات الخاطئة والمنتشرة بين السيدات فأشعة الماموجرام لا تسبب السرطان بل فائدتها تكمن في التأكد من الحالة المشتبه بها وتدارك الوضع في وقت مبكر مما يرفع نسبة الشفاء إلى 95%.
. ويمكن للراغبات في الكشف المبكر حجز موعد بالاتصال على هاتف المركز0112935945، أو عن طريق الموقع الإلكترونيhttps://www.saudicancer.org/index.php/2020
، 400 سيدة يجرين الكشف عن سرطان الثدي بحملة "الفحص المبكر وعي" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 400 سيدة يجرين الكشف عن سرطان الثدي بحملة "الفحص المبكر وعي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.