شكرا لمتابعة خبر عن وزير الثقافة يتفاعل مع مشاركة مواطنة في أسبوع الموضة بنيويورك (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان على مشاركة المصممة السعودية لولو المهنا أبا الخيل في أسبوع الموضة بمدينة نيويورك الأمريكية 2020.

وكانت أبا الخيل قد أكدت على فخرها بتمثيل المملكة في هذا المحفل قائلة: “فخورة لكوني سعودية ومشاركة في أسبوع الموضة في نيويورك 2020″، مستعرضة عددا من الموديلات التي عرضتها خلال العرض.

وفي حين تفاعل وزير الثقافة مع المشاركة في أحد أشهر محافل الموضة على مستوى العالم، قائلًا: “موفقة يا لولو”.

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