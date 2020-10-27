حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت هيئة الأرصاد عن توقعاتها للطقس غدًا الأربعاء عن حالة الطقس المتوقعة في مناطق المملكة. كشفت هيئة الأرصاد عن توقعاتها للطقس غدًا الأربعاء عن حالة الطقس المتوقعة في مناطق المملكة. وقالت إنه من المتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من الشمال غربية للمملكة .

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