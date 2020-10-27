شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. معلم يحول مجلس بيته إلى فصل تعليمي لطلاب الصفوف الأولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عمل معلم بمنطقة الرياض على تحويل مجلس بيته إلى فصل تعليمي لطلاب الصفوف الأولية، وذلك لأن الأطفال في الصفوف الأولية يصعب عليهم استقبال المعلومة والتعامل معهم عن بعد.

وأوضح المعلم ناصر أبو حيمد، خلال مداخلة له مع قناة "الإخبارية"، أنه يقف معه مدير مكتب الإشراف التربوي بجنوب الرياض الدكتور عبدالعزيز الخشنان، كذلك الهيئة الإدارية التعليمية في مدرسته عمرو بن العاص وقائدها.

وقال المعلم، أن الهدف من تحويل المجلس لفصل افتراضي هو لإيصال وتسهيل الرسالة التعليمية للأطفال، فيما يحاول التواصل مع الأهالي حتى خارج أوقات الدوام الرسمية ودروس التقوية لكي ينهض مستوى الطالب الضعيف.