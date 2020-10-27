شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنات يتدربن على الفروسية في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تقوم بعض المواطنات السعوديات في جازان، بالتدريب والتدرُّب على رياضة الفروسية وركوب الخيل.

وأوضحت إحدى المدربات، أنها امتلكت خيليْن في وقت واحد قبل نحو 3 سنوات، وتدربت على ركوبها حتى صارت مُحترفة.

وأشارت مواطنة أخرى، إلى أن تتدرب على ركوب الخيل؛ لشغفها بهذه الرياضة، مؤكدة أنها فخورة بنفسها وببنات منطقتها على الاهتمام بهذه الرياضة.

وأكدت مُدربة أخرى، أنها تُدرب 7 أطفال وبنات حاليًا، والتدريب عبارة عن ثلاث مستويات إلى 15 حصة، حتى تُصبح الفتاة جاهزة للفروسية.