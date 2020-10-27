شكرا لمتابعة خبر عن "الزكاة والدخل": ضبط 45 مخالفة ضريبية في خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): نفذت الهيئة العامة للزكاه والدخل 80 زيارة تفتيشية على منشآت قطاع التجزئة في خميس مشيط للتأكد من تطبيق الإجراءات النظامية . نفذت الهيئة العامة للزكاه والدخل 80 زيارة تفتيشية على منشآت قطاع التجزئة في خميس مشيط للتأكد من تطبيق الإجراءات النظامية . وأسفرت الحملة عن ضبط 45 مخالفة ، وكانت أنواعها كالتالي : 1- عدم وجود الرقم الضريبي . Advertisements 2- عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة . 3- عدم الإحتفاظ بالفواتير الضريبية . 4- تم التأكد من تحصيل ضريبة الـ 15 % .

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