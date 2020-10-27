شكرا لمتابعة خبر عن الحج تضبط عددًا من المخالفين للأنظمة والتعليمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أعلنت وزارة الحج والعمرة ضبط عددًا من المخالفين للأنظمة والتعليمات المتعلقة بأداء مناسك العمرة والزيارة والوجود في الحرمين الشريفين. أعلنت وزارة الحج والعمرة ضبط عددًا من المخالفين للأنظمة والتعليمات المتعلقة بأداء مناسك العمرة والزيارة والوجود في الحرمين الشريفين. وأكدت الوزارة انها اتخذت الإجراءات المناسبة حيال المخالفين، وذلك حرصًا على سلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. وشددت الهيئة على ضرورة التقيد بكل الإجراءات الصحية والاحترازية أثناء أداء مناسك العمرة والزيارة، والاهتمام بتعقيم الأيدي باستمرار والمحافظة على التباعد المكاني.

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