إصابات كورونا الجديدة.. وزارة الصحة تكشف المناطق المتصدرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ «24» الماضية، وتصدرت المدينة المنورة الحالات بتسجيل 46 حالة والرياض 44 حالة، ومكة المكرمة 30 حالة.

وسجَّلت ينبع 22، وخميس مشيط 17، والمجمعة 16، والدمام 15، والهفوف 14، ووادي الدواسر 13، وجدة 12، وحائل 9، وسجلت بريدة وعرعر 8 حالات لكل منهما، وسجلت عيون الجواء، وبللسمر، خليص، 7 حالات لكل منهم، وسجلت العقيق، العيص، نجران 6 حالات لكل منهم.

كما سجلت المبرز، ورياض الخبراء، والقطيف، والظهران، وجازان 5 حالات لكل منها، وسجلت عنيزة، والخبر، وحوطة بني تميم 4 حالات لكل منها، وسجلت الباحة، المنذنب أبها، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، الدوادمي، 3 حالات لكل منها.

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فيما سجلت المخواة، والحناكية، والأسياح، والطائف، وأبو عريش، ويدمة، والشعبة، والدلم، والخرج، ضرماء، تبوك، وبلجرشي، والعلا، ومهد الذهب، والقريات، والخرمة، والمويه، وتربة، وسراة عبيدة، وأحد رفيدة، والبشائر والجبيل، ورأس تنورة والدرب، ورفحاء، والزلفى الحجرة حالة فقط بكل منها.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 345631 حالة، وتم تسجيل 426 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 332117 حالة، فيما تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5329 حالة.

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