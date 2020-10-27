كيف تحذف المستندات المرفوضة؟.. حساب المواطن يشرح

عبر البوابة الإلكترونية..

جدد برنامج حساب المواطن التذكير بحطوات حذف المستندات المرفوضة في البرنامج، وذلك عبر 5 خطوات. وذكر البرنامج –عبر حسابه على تويتر- أن حذف المستندات المرفوضة يتمّ عبر الخطوات التالية: 1 ـ الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج. 2 ـ النقر على أيقونة تفاصيل الطلب. Advertisements 3 ـ النقر على أيقونة إدارة المرفقات. 4 ـ حذف المرفق المرفوض. 5 ـ إعادة إرفاق المستندات الصحيحة. اقرأ أيضا: هل يُمكن للزوجة إنشاء حساب مستقل للاستفادة من الدعم؟.. «حساب المواطن» يوضح

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