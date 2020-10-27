وزير البيئة يطلق مبادرة توطين مهنة صيد الأسماك.. ويلتقى الدفعة الأولى من المستفيدين

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، مبادرة توطين مهنة صيد الأسماك.

وأوضحت الوزارة –عبر تويتر- أنَّ الفضلي التقى مع الدفعة الأولى من المستفيدين، مشيرة إلى أنّه تفقد مرفأ الشقيق المعد للصيادين الذي يتسع لـ 120 قارب صيد.

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وكان وزير البيئة والمياه والزراعة أطلق صباح اليوم الثلاثاء، التمرين التعبوي الثالث لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت بمنطقة جازان بمشاركة 26 جهة حكومية معنية.

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