قادمة من البرازيل..

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن ضبط شحنة هيروين وكوكايين بميناء عدن مرسلة للحوثيين، يبلغ وزنها نصف طن. وذكرت قناة العربية، أن شحنة المخدرات مصدرها البرازيل ومرسلة للحوثيين بإشراف حزب الله. اقرأ أيضا: تحالف دعم الشرعية: اعتراض طائرة حوثية مفخخة باتجاه المملكة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحالف دعم الشرعية يضبط نصف طن مخدرات مرسلة للحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.