الزعاق يحدد لـ«عاجل» موعد ارتداء الملابس الشتوية وبدء استخدام الدفايات بمختلف مناطق المملكة

ذكر الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، لـ«عاجل» في تصريحات خاصة، موعد ارتداء الملابس الشتوية، وبدء استخدام الدفايات لمواجهة موجات البرد.

وقال الزعاق: «نحن الآن في موسم الوسم وتبدأ فيه البرودة الخفيفة على المناطق الشمالية».

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وأضاف: «بقي ٣٦ يومًا، وتحل علينا المربعانية في ٣ ديسمبر الموافق ١٨ ربيع الآخر، وعادة قبل نهاية موسم الوسم بأسبوعين نبدأ بارتداء الملابس الشتوية بمناطق السعودية الشمالية، ما يعني أنه يتبقي 20 يومًا».

وتابع الزعاق: «بالنسبة للمناطق الوسطى والشرقية، وأجزاء من الغربية، فلا يرتدون الملابس الشتوية إلا بدخول المربعانية».

وأكد الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، على أنه بالنسبه لوسائل التدفئة، فيتم استخدامها بالتزامن مع ارتداء الملابس الشتوية.