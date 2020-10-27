لمواجهة موجات البرد..
ذكر الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، لـ«عاجل» في تصريحات خاصة، موعد ارتداء الملابس الشتوية، وبدء استخدام الدفايات لمواجهة موجات البرد.
وقال الزعاق: «نحن الآن في موسم الوسم وتبدأ فيه البرودة الخفيفة على المناطق الشمالية».
وأضاف: «بقي ٣٦ يومًا، وتحل علينا المربعانية في ٣ ديسمبر الموافق ١٨ ربيع الآخر، وعادة قبل نهاية موسم الوسم بأسبوعين نبدأ بارتداء الملابس الشتوية بمناطق السعودية الشمالية، ما يعني أنه يتبقي 20 يومًا».
وتابع الزعاق: «بالنسبة للمناطق الوسطى والشرقية، وأجزاء من الغربية، فلا يرتدون الملابس الشتوية إلا بدخول المربعانية».
وأكد الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، على أنه بالنسبه لوسائل التدفئة، فيتم استخدامها بالتزامن مع ارتداء الملابس الشتوية.
كانت هذه تفاصيل خبر الزعاق يحدد لـ«عاجل» موعد ارتداء الملابس الشتوية وبدء استخدام الدفايات بمختلف مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.