«عاجل» تنشر المخالفات التي تستحق العقوبة أثناء الدوام الرسمي داخل المنشأة أو نطاقها.. تعرف عليها بالتفصيل

كشفت مصادر لـ«عاجل» عن المخالفات التي تستحق العقوبة أثناء الدوام الرسمي، حيث تتولى لجنة مشكّلة في وزارة الداخلية، مراجعة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، والقيام بعدة مهام منها اتخاذ ما يلزم لتحديد الجهات الحكومية المدنية، والعسكرية التي ستكلف بضبط المخالفات، وتوقيع العقوبات على المخالفين، خلال أوقات الدوام الرسمي، أو خارجها، وذلك بحق من يرتكب أيًا من تلك المخالفات سواء كان من منسوبي الجهة أو من الموجودين داخل المنشأة أو نطاقها.

وتتعلق المخالفات بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها حاليًا، والخاصة بالحدّ من نقل وتفشّي كورونا المستجد.

والمخالفات يتم توقيعها في الحالات التالية:

- تجمعات المعايدة.

- المصافحة.

- عدم الالتزام بقياس درجة الحرارة عند الدخول للعمل.

- عدم ارتداء كمامات الوجه القماشيه أو ما يغطي الوجه والأنف عند دخول مقر العمل أو عدم استخدامها طوال فترة وجود الموظف في الأماكن العامة أثناء العمل.

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- استقبال الزوار أو المراجعين بدون موعد مسبق

- عدم الالتزام بالعزل الصحي

- الانتقال بين مناطق العمل دون تطهير الأيدي وارتداء كمامة الوجه.

- عدم الالتزام بالتباعد الجسدي بين الموظفين - (متر ونصف).

- عدم الالتزام بالملصقات الأرضية لبيان المسالخ الأمنية الواجب تركها.

- عدم الصلاة على السجادة الشخصية أو عدم ارتداء الكمامة القماشية.

- عدم استخدام الأكواب الورقية.

- الحضور للعمل في ظلّ الاشتباه بالإصابة أو بوجود عرض من عوارضها.