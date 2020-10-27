تدعي تقديم جوائز.. «البريد السعودي» يحذر من رسائل احتيال إلكترونية ونصية تنتحل اسمه

حذرت مؤسسة البريد السعودي، عملاءها من الحيل الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، والتي يتم إرسالها بشكل مستمر، وذلك بهدف الاحتيال المالي.

ونشرت المؤسسة، عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تحذيرًا من التعامل مع الرسائل النصية المشبوهة والبريد الإلكتروني والمواقع التي تدعي تقديم مسابقات وجوائز أو تطلب بيانات شخصية أو مالية منتحلة شعار مؤسسة البريد السعودي.

وأكدت مؤسسة البريد، على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية عبر القنوات المعتمدة من خلال حسابات المؤسسة بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.

ودعت مؤسسة البريد، العملاء الذين تصلهم رسائل مشبوهة التواصل مع الرقم المجاني (19992) أو عبر حساب خدمة العملاء الرسمي بموقع توتير @SaudiPost_Care .

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ويأتي هذا التحذير بعد أن رصدت المؤسسة خلال الفترة الماضية عددًا من الرسائل النصية الاحتيالية ورسائل البريد الإلكتروني والمسابقات التي تقام تحت مسمى البريد السعودي.

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