اعتماد 34 مركز تدريب بصحة الطائف

حصلت مديريه الشؤون الصحية بمحافظة الطائف على الاعتماد المؤسسي الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حيث شمل الاعتماد كلًّا من مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومجمع الملك فيصل الطبي، ومستشفى الاطفال، ومستشفى الصحة النفسية، ومركز الأسنان، ومركز طب الأسرة، وقسم الطب الوقائي ومكافحة الأمراض المعدية، وعدد من المراكز الصحية الإشرافية.

وذكر عمر السليماني، مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة الطائف، أن هذا الاعتماد جاء عقب الزيارة التي قام بها فريق من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية خلال الفترة من السادس إلى التاسع من شهر سبتمبر ٢٠٢٠م لجميع مرافق مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف.

وأشار إلى أنَّ هذا الاعتراف جاء نتيجة العمل الدؤوب والجهود التي بذلتها إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بالتعاون مع المنشآت الصحية المختلفة التابعة لصحة الطائف في استيفاء كافة معايير متطلبات التدريب الصادرة من هيئة التخصصات الصحية والتي تساهم في الوصول إلى التميز الوطني في التدريب الصحي.