إعلان نتائج القبول المبدئي بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي بالمديرية العامة للأمن العام «القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي» على رتبة «جندي».

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول، عبر بوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط.

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