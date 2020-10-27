يعاني من الزهايمر.. العثور على مفقود حي الجامعة في جدة بصحة جيدة

تم العثور على مفقود حي الجامعة بمدينة جدة، وذلك بعد يوم من تغيُّبه عن منزله، وهو بصحة جيدة.

وأعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ –عبر تويتر- أنها تلقت خبر العثور على مفقود حي الجامعة عمر عبدالله الذيباني، وهو بصحة جيده ولله الحمد.

وتلقت الجمعية، أمس الاثنين، بلاغًا عن المفقود عمر الذيباني، والذي يعاني من الزهايمر، وطالبت من يعثر عليه التواصل معها.

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وكانت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، أوضحت أنها وضمن اتفاقية مبرمة مع جمعية عون للبحث والإنقاذ، تمّ تبليغ الجهات المسؤولة والإعلان للنشر الإلكتروني لإيجاد المرضى المفقودين، ومن بينهم عمر الذيباني.

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