تفويض منسوبي الإدارات..
فوّضت وزارة التعليم، مديري التعليم في مناطق المملكة كافة، صلاحية الموافقة على الدراسة المسائية لمنسوبي الإدارات.
وبحسب التعميم الذي أصدرته الوزارة واطلعت «عاجل» على نسخة منه، فوّضت الوزارة مديري التعليم بالموافقة على الدراسة عن بُعد والدراسة نهاية الأسبوع والدراسة الحدودية لمنسوبي الإدارة بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لذلك.
وجاء تفويض الوزراء بتلك الصلاحية لمديري التعليم بالنظر لما وردها من طلبات من إدارات التعليم ولما تقتضيه المصلحة من تسريع إنهاء المعاملات.
يُشار إلى أنَّ بعض الجامعات تشترط موافقة جهة العمل عند رغبة الموظف في إكمال الدراسات العليا لضمان عدم تعارض أوقات العمل مع الدراسة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لعاجل تكشف عن قرار هام للتعليم بشأن الدراسة المسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.