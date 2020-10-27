مصادر لعاجل تكشف عن قرار هام للتعليم بشأن الدراسة المسائية

فوّضت وزارة التعليم، مديري التعليم في مناطق المملكة كافة، صلاحية الموافقة على الدراسة المسائية لمنسوبي الإدارات.

وبحسب التعميم الذي أصدرته الوزارة واطلعت «عاجل» على نسخة منه، فوّضت الوزارة مديري التعليم بالموافقة على الدراسة عن بُعد والدراسة نهاية الأسبوع والدراسة الحدودية لمنسوبي الإدارة بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لذلك.

وجاء تفويض الوزراء بتلك الصلاحية لمديري التعليم بالنظر لما وردها من طلبات من إدارات التعليم ولما تقتضيه المصلحة من تسريع إنهاء المعاملات.

يُشار إلى أنَّ بعض الجامعات تشترط موافقة جهة العمل عند رغبة الموظف في إكمال الدراسات العليا لضمان عدم تعارض أوقات العمل مع الدراسة.