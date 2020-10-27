رابط الاستعلام عن نتائج القبول بالأمن الدبلوماسي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي بالمديرية العامة للأمن العام (القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي) على رتبة (جندي). وأوضحت أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة ( أبشر - التوظيف ) على الرابط التالي : https://jobs.sa .



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