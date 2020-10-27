تعريف منسوبي بلديات الرياض بشروط الإسكان الجماعي للأفراد

أقامت أمانة منطقة الرياض ورش عمل لمنسوبي الأمانة و١٦ بلدية فرعية بالعاصمة لتعريفهم بالشروط الصحية والفنية اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد قبل منح المستفيدين التراخيص، وذلك حرصًا منها على سرعة تيسير الأعمال ورفع كفاءة المفتشين والمراقبين للإسهام في إنهاء متطلبات التراخيص بحرفية ومهنية عالية.

وناقشت ورش العمل، التي اختتمت فعالياتها اليوم، الاشتراطات العامة المتعلقة بموقع السكن الجماعي للأفراد داخل وخارج النطاق العمراني وعلى أطراف المدن، والمواصفات الفنية المرتبطة بالمباني والتصاميم الداخلية للوحدات السكنية كغرف النوم ودورات المياه والمطابخ، وأهمية تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة البيئية، إضافة إلى التأكيد على ضرورة الرقابة والمتابعة الدورية وتطبيق الغرامات على المخالفين بحسب لوائح الإجراءات والعقوبات. وتأتي ورش العمل في إطار تنفيذ أمانة منطقة الرياض لبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية لتعريف منسوبي الأمانات بالشروط الصحية والفنية اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد، وأهمية تفعيل الرقابة والمتابعة وتطبيق المخالفات على غير الملتزمين.