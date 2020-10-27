السعودية اليوم / 755 جولة رقابية نفذتها أمانة الشرقية على الأسواق المركزية والتجارية



الدمام 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس

رصدت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 25 مخالفة لحالات عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد19، وتكدس في الأسواق المركزية والتجارية، من خلال 755 جولة رقابية، وجولتين مشتركتين نفذتها مع الجهات ذات العلاقة.

كما رفعت الأمانة 7686 طنا من النفايات، وأزالت 4058 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9402 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، فيما طهرت وعقمت 774 موقعاً، باستخدام 149542 لتراً من المطهرات والمعقمات، بمشاركة 466 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

وتواصل أمانة الشرقية جهودها الرقابية؛ وتطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالأنظمة الوقائية، والوقوف على تطهير وتعقيم المحلات الواقعة داخل الأحياء، وفي أسواق النفع العام ورفع النفايات وضبط المخالفات.

// انتهى//

16:51ت م

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