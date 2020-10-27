السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة نيوم



تبوك 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم" المهندس نظمي النصر، بحضور صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن تركي المشرف العام على البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق.

وقد رحب سموه بالجميع متمنياً لهم التوفيق والسداد.

// انتهى //

16:46ت م

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