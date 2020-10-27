ثقافي / " التأهيل المهني في الإرشاد الطلابي " برنامج تأهيلي بجامعة طيبة



المدينة المنورة 10 ربيع الأول 1442هـ الموافق 27 اكتوبر 2020م واس

تطلق جمعية طيبة التعاونية بالشراكة مع برنامج الكراسي البحثية بجامعة طيبة الأحد القادم , برنامجاً تأهيلياً للنمو المهني في الإرشاد الطلابي , يهدف إلى تطوير المعلمين والخرجين مهنيا في الإرشاد الطلابي وتأهيلهم للحصول على الرخصة المهنية في الإرشاد الطلابي .

ويقدم البرنامج ستين ساعةً تدريبية معتمدة في نظام فارس , تعزز الأخلاق والمهنية للإرشاد الطلابي وأسس ومناهج التوجيه والإرشاد, لتمكين المتدرب من الممارسة الميدانية .

وأوضحت القائدة التربوية هدى السميري , أن أهمية البرنامج تكمن في تعزيز القيم الأخلاقية والتربوية وأسس العمل الإرشادي وأهم النظريات والممارسات الميدانية لمعالجة المشكلات الطلابية وتوثيق العلاقة بين المدرسة والأسرة .

// انتهى //

16:45ت م

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