

القاهرة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس

يعقد البرلمان العربي جلسة إجرائية غدًا الأربعاء في مقر جامعة الدول العربية برئاسة أكبر الأعضاء سنا وذلك لاختيار رئيس جديد للبرلمان لمدة عامين خلفًا للدكتور مشعل بن فهم السلمي الذي تولى الرئاسة لفترتين متتاليتين.

وأوضح الأمين العام المساعد للبرلمان العربي السيد البابلي، في تصريح اليوم، أنه سيتم خلال الجلسة الإجرائية انتخاب رئيس جديد للبرلمان وكذلك انتخاب أربعة نواب للرئيس وذلك لمدة عامين وفقًا للنظام الأساسي للبرلمان العربي.

وأضاف البابلي أنه سيتم بعد ذلك إجراء انتخابات لاختيار رؤساء اللجان الأربع الدائمة التابعة للبرلمان ونوابهم، ثم تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها بتشكيلاتها الجديدة غدًا لبحث خطط عملها وشروع جدول أعمال كل لجنة ورفع تقرير إلى الجلسة العامة للبرلمان بعد غد الخميس.

ونوه بأن مكتب البرلمان العربي سيجتمع بتشكيلته الجديدة مساء غد في مقر الجامعة العربية برئاسة رئيس البرلمان الجديد لبحث خطة عمل البرلمان للمرحلة المقبلة.

// انتهى //

15:48ت م

0127





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البرلمان العربي يعقد جلسة إجرائية غدًا لانتخاب رئيس جديد له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.