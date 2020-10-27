

تبوك 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري, الذي يزور المنطقة حالياً.

ونوه سموه ما تلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة من دعم ورعاية من القيادة الحكيمة -أيدها الله - والحرص على تطوير الخدمات الصحية في جميع مناطق المملكة, مثنياً على دور الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمنطقة والمستشفيات العسكرية وما تقدمه من خدمات لمنسوبي القوات المسلحة والمواطنين بالمنطقة.

وثمن الدكتور العامري دعم سمو أمير منطقة تبوك للخدمات الطبية التي تقدم للجميع بالمنطقة.

حضر الاستقبال مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اللواء الطبيب عطية الزهراني .

// انتهى //

15:44ت م

0126





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يستقبل مدير الخدمات الطبية للقوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.