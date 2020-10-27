- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في السعودية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 345,631 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 5329 حالة.
وأكدت أنه تم تسجيل 426 حالة شفاء جديدة من كورونا في السعودية، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في المملكة 332,117 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع إصابات كورونا في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.