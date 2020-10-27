ارتفاع إصابات كورونا في السعودية

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 345,631 حالة.



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وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 5329 حالة.

وأكدت أنه تم تسجيل 426 حالة شفاء جديدة من كورونا في السعودية، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في المملكة 332,117 حالة.